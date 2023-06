Fêtes dans les quartiers Divers lieux Fêtes dans les quartiers Divers lieux, 8 juillet 2023, . Fêtes dans les quartiers 8 juillet – 15 août Divers lieux Gratuit Du 8 juillet au 15 août, les quartiers seront à la fête !

Avec des jeux pour les enfants, petite restauration… Samedi 8 juillet, de 11 à 17h – Quartiers Nord – Parc Cassel, co-organisé avec le centre social de l’Alma

– Quartiers Nord – Parc Cassel, co-organisé avec le centre social de l’Alma Mercredi 19 juillet, de 11h à 20h : Quartiers Nord – Place du Nouveau Monde

: Quartiers Nord – Place du Nouveau Monde Mercredi 26 juillet, de 11h à 20h : Quartiers Sud – Place du Travail

: Quartiers Sud – Place du Travail Mercredi 2 août, de 11h à 20h : Quartiers Est – place de la Citoyenneté

: Quartiers Est – place de la Citoyenneté Mercredi 9 août, de 11h à 20h : Quartiers Ouest – Parking du Colisée et square Catteau

Quartiers Ouest – Parking du Colisée et square Catteau Mardi 15 août, de 11h à 20h : Quartiers Centre – Grand-Place Divers lieux 59100 59100 Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-08-15T11:00:00+02:00 – 2023-08-15T20:00:00+02:00 Service Communication Ville de Roubaix Détails Autres Lieu Divers lieux Adresse 59100 Lieu Ville Divers lieux

Divers lieux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//