Rendez-vous aux jardins Divers endroits, 2 juin 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Découvrez le programme de la 20e édition qui se tient du 2 au 4 juin 2023 en France et en Europe,

avec 3 événements sur Niort :

– Visite Découverte des Jardins Solidaires et Pluriels

– Visite découverte du parc de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres

– Ouverture des Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres

Et 1 événement sur St Hilaire-la-Palud :

Visite guidée du potager communal en musique (groupe musical sur place).

Tous les événements ici :

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme.

Discover the program of the 20th edition which takes place from June 2 to 4, 2023 in France and in Europe,

with 3 events in Niort :

– Discovery visit of the Jardins Solidaires et Pluriels

– Discovery visit of the park of the Horticulture, Arboriculture and Viticulture Society of Deux-Sèvres

– Opening of the allotment gardens of the Horticultural Society of Deux-Sèvres

And 1 event in St Hilaire-la-Palud :

Guided tour of the communal vegetable garden with music (musical group on site).

All the events here :

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme

Descubra el programa de la 20ª edición que tendrá lugar del 2 al 4 de junio de 2023 en Francia y Europa,

con 3 eventos en Niort :

– Visita de descubrimiento de los Jardines Solidaires et Pluriels

– Visita de descubrimiento del parque de la Sociedad de Horticultura, Arboricultura y Viticultura de Deux-Sèvres

– Inauguración de los huertos de la Sociedad de Horticultura de Deux-Sèvres

Y 1 acto en St Hilaire-la-Palud :

Visita guiada a la huerta comunal con música (grupo musical in situ).

Todos los actos aquí :

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme

Entdecken Sie das Programm der 20. Ausgabe, die vom 2. bis 4. Juni 2023 in Frankreich und Europa stattfindet,

mit 3 Veranstaltungen in Niort :

– Entdeckungstour durch die Jardins Solidaires et Pluriels (Solidaritäts- und Pluralgärten)

– Entdeckungstour durch den Park der Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres (Gartenbau-, Obst- und Weinbaugesellschaft von Deux-Sèvres)

– Eröffnung der Familiengärten der Société d’Horticulture des Deux-Sèvres (Gartenbaugesellschaft der Deux-Sèvres)

Und 1 Veranstaltung in St Hilaire-la-Palud :

Führung durch den kommunalen Gemüsegarten mit Musik (Musikgruppe vor Ort).

Alle Veranstaltungen hier :

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme

