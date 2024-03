Divers aspects de la flore de Grand Châtellerault, conférence de Philippe Bellin Grande salle de La Gornière Châtellerault, mercredi 27 mars 2024.

Divers aspects de la flore de Grand Châtellerault, conférence de Philippe Bellin Le conférencier propose de revenir sur 40 ans d’observations de la flore locale par la Société des Sciences en présentant des plantes aux caractéristiques différentes. Mercredi 27 mars, 18h30 Grande salle de La Gornière Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

Les paysages du Châtelleraudais nous sont familiers et nous connaissons les plantes les plus répandues. Depuis quarante ans, la Société des sciences observe la flore de notre territoire et permet ainsi de mieux approcher la biodiversité des plantes. Certaines disparaissent, d’autres apparaissent, mais plusieurs se font discrètes du fait de la taille soit de leur fleur, soit de leur population.

La section Nature de la Société s’attache à rapprocher une partie de ses observations de l’inventaire de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Après avoir rappelé les critères de classement et des questions de nomenclature, le conférencier présentera des plantes remarquables rares ou assez rares en Nouvelle-Aquitaine ainsi que des plantes envahissantes.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

flore société

Société des Sciences de Châtellerault