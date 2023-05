CONCERT « AUTOUR DU TUBA » Rue du Stade, 3 juin 2023, Divatte-sur-Loire.

L’orchestre Les Clés en Fête vous présentera son nouveau programme « Autour du tuba » sous la direction de Mathias Leduc..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Rue du Stade Salle de la Chapelaine

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The orchestra Les Clés en Fête will present its new program « Around the tuba » under the direction of Mathias Leduc.

La orquesta Les Clés en Fête presentará su nuevo programa « En torno a la tuba » bajo la dirección de Mathias Leduc.

Das Orchester Les Clés en Fête wird Ihnen sein neues Programm « Autour du tuba » unter der Leitung von Mathias Leduc vorstellen.

Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire