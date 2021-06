Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Pièce de Théâtre Le Tour du Monde en 80 Jours Espace Jacques Demy Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

Loire-Atlantique

Pièce de Théâtre Le Tour du Monde en 80 Jours Espace Jacques Demy, 1 juillet 2021 20:30-1 juillet 2021 22:30, . 1 – 3 juillet 9€ Tarif normal et 3€ Tarif enfant https://www.theatredupointrouge.com/ Reste 3 séances exceptionnelles le 1er,2 et 3 juillet à 20h30. Nombre de places limitées. Comédie délirante pour tout âge ! Attendez-vous à embarquer pour un tour du monde de plus de 80 minutes. 10 comédiens aux milles facettes vous emmènent dans un voyage délirant où rien ne se passera comme prévu. Quel pari insensé que de faire la traversée des 4 continents et de tous les océans du monde. Mais quelle folie de croire que cette mise en scène vous fera voyager tranquillement assis dans votre fauteuil. Préparez-vous à voyager et découvrir une adaptation délirante du roman de Jules Verne ! Venez vivre, petits et grands, cette folle aventure à vitesse grand V qui décoiffe et ne vous laissera pas indifférent… Espace Jacques Demy 11 rue du stade, 44450 Divatte sur Loire, Pays de la Loire, Loire atlantique 44450 Divatte-sur-Loire La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique jeudi 1er juillet – 20h30 à 22h30

vendredi 2 juillet – 20h30 à 22h30

samedi 3 juillet – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Étiquettes évènement :