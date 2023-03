Théâtre. Mar 14 Mars 20h30 à Divatte sur Loire. Une Farce burlesque de Levin Hanokh. Espace Jacques Demy, Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire Catégories d’Évènement: Divatte-sur-Loire

Farce burlesque et déjantée au rythme effrénée où le Fils Latchek qui vient de perdre sa mère Alté, part à la poursuite de sa famille qui se refuse à entendre la mauvaise nouvelle ! Mardi 14 mars, 20h30

http://www.theatredupointrouge.com Le théâtre du Point Rouge remonte sur scène pour 12 représentations du 4 au 25 Mars à l’Espace Jacques Demy à Divatte-sur-loire. C’est l’histoire d’une vieille femme qui meurt la veille du mariage de sa petite-nièce. L’usage et la bienséance voudraient que la cérémonie de mariage soit respectueusement reportée. Mais toute la famille prend la fuite pour ne pas entendre la mauvaise nouvelle… De l’appartement à la plage en passant par l’Himalaya, tous s’acharnent à tenir à distance le cousin endeuillé. Entre l’enterrement et le mariage, leur choix est fait.

Le théâtre du Point Rouge remonte sur scène pour 12 représentations du 4 au 25 Mars à l'Espace Jacques Demy à Divatte-sur-loire. C'est l'histoire d'une vieille femme qui meurt la veille du mariage de sa petite-nièce. L'usage et la bienséance voudraient que la cérémonie de mariage soit respectueusement reportée. Mais toute la famille prend la fuite pour ne pas entendre la mauvaise nouvelle… De l'appartement à la plage en passant par l'Himalaya, tous s'acharnent à tenir à distance le cousin endeuillé. Entre l'enterrement et le mariage, leur choix est fait.

Pièce déjantée au rythme effréné !

