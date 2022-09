Théâtre d’improvisation avec La LINA 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Divatte-sur-Loire Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

Loire-Atlantique

Théâtre d’improvisation avec La LINA 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique, 8 octobre 2022 20:30, Divatte-sur-Loire. Samedi 8 octobre, 20h30 Sur place 12€ Adulte et 9€ – de 16 ans https://www.theatredupointrouge.com/

La LINA (Ligue d’improvisation théâtrale de Nantes) se produit sur la scène de l’Espace Jacques Demy le Samedi 8 Octobre. Evénement coorganisé avec le Théâtre du Point Rouge Le théâtre du Point Rouge ouvre sa saison culturelle le Samedi 8 octobre à 20h30. Pour cette occasion, la troupe invite La LINA (Ligue d’improvisation théâtrale de Nantes) pour un cabaret improvisé, à l’Espace Jacques Demy à Divatte-sur-loire. Les comédiennes et comédiens accompagnés d’un musicien, proposeront un spectacle d’improvisation avec les thèmes que les spectateurs auront inscrit sur des papiers. Le public devient ainsi auteur de ce spectacle inédit ! Hors des sentiers battus, le cabaret de la LINA nous fait oublier ce que l’on savait du théâtre. 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique 44450 Divatte-sur-Loire La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique samedi 8 octobre – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Autres Lieu 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Adresse 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Ville Divatte-sur-Loire lieuville 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Divatte-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/divatte-sur-loire/

Théâtre d’improvisation avec La LINA 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique 2022-10-08 was last modified: by Théâtre d’improvisation avec La LINA 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique 8 octobre 2022 20:30 11 rue du stade 44450 Divatte sur Loire Loire Atlantique Divatte-sur-Loire

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique