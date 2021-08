Hauterives Hauterives Drôme, Hauterives Divas in Paris Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Divas in Paris 2021-09-04 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-04 Palais idéal du Facteur Cheval 8 rue du Palais
Hauterives Drôme

Hauterives Drôme Divas in Paris rend hommage sur scène à toute la grande lignée des reines de la musique soul avec un répertoire de hits qui ont marqué les générations : Aretha Franklin, Tina Turner, Diana Ross, Gloria Gaynor, Donna Summer, Whitney Houston… dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Palais idéal du Facteur Cheval 8 rue du Palais Ville Hauterives lieuville 45.25613#5.02756