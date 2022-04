Divan littéraire : Charles Vincent : Histoire familiale et solidarité Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Divan littéraire : Charles Vincent : Histoire familiale et solidarité

Espace Andrée Chedid, 13 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

le mercredi 13 avril à 19:30

Charles Vincent est l’auteur de Saga d’une famille protestante (éd. Jourdan, 2021) qui propose en vingt-et-un récits un voyage dans l’histoire d’une famille de tisserands huguenots à travers cinq générations successives. Il viendra nous parler de la transmission, de la solidarité, des silences et des secrets. De la manière également dont on peut remonter le cours de sa propre histoire familiale à travers une scrupuleuse recherche documentaire et un retour sur les lieux. Explorer les représentations familiales en littérature Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

