Divagations et Parasitages MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 25 septembre 2021 :

vendredi de 19h à 22h

et dimanche de 14h à 19h

et samedi de 15h à 19h

payant

Art plastique / numérique · Adultes Juin et juillet 2021 > MPAA/Breguet et Hors Les Murs dans le 11e arrondissement

Découvrez les laboratoires ouverts et participatifs de Connexion : tout le monde peut y apporter ses écrits et ses dessins, pour la réalisation de “divagations” en live, et l’élaboration d’un “mur des divagations”, créant un “parasitage”, interférence sensible entre l’espace et les gens, à partir de projections. Inscrivez-vous dans un travail plus approfondi et menez vos propres divagations à la manière de l’artiste Cristina Hoffmann : entre physique et virtuel, mots et images, analogique et numérique.

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet Paris 75011

5 : Bréguet – Sabin (239m) 5 : Richard Lenoir (371m)



Contact :MPAA 01 85 53 03 50 https://www.mpaa.fr/faire-jouer-territoire

Date complète :

Cristina Hoffmann