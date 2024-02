Divagation dans l’estuaire randonnée curieuse Caen, dimanche 10 mars 2024.

Divagation dans l’estuaire randonnée curieuse Caen Calvados

Avec le CPIE Vallée de l’Orne, enfourchez votre vélo et sortez des sentiers battus lors d’une immersion cyclable dans l’estuaire. Découvrez comment la renaturation des milieux peut être une solution pour réduire les conséquences du réchauffement climatiques sur le littoral et les terres.Rendez-vous à 9h devant l’ancienne Maison du Vélo, pour un premier départ à 9h15 en direction du littoral. Rendez-vous à 10h au Café Gondrée à Bénouville (12 Av. du Commandant Kieffer), pour un second départ jusqu’à l’estuaire de l’Orne.Le retour est prévu à 12h au Café Gondrée à Bénouville.

N’hésitez pas à emporter de quoi grignoter pendant le parcours.

Apportez des vêtements adaptés, de bonne chaussure et des gants.

Avec Bertrand Morvilliers, attaché de conservation du patrimoine au CPIE Vallée de l’Orne, ainsi que les représentant·es des Dérailleurs 14 et de Territoires pionniers.

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

54 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

