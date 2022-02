DIVA-GUERIES SENTIMENTALES Toulouse, 2 mars 2022, Toulouse.

DIVA-GUERIES SENTIMENTALES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-03-02 – 2022-03-05 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 13 Un voyage musical humoristique et émouvant au cœur du cœur d’une femme fatale et fragile, tantôt chanteuse submergée par ses émotions, éternelle amoureuse (et experte en la matière), Miss Merry se lance dans une conférence sur l’amour et nous explique, démonstration à l’appui, comment trouver l’homme idéal. Une évocation drôle et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et vocalises, un bijou de spectacle spirituel et élégant, où se mêlent sa vie et son art. « Une vie sans amour c’est comme une chanson sans musique »…

Par la Compagnie Autour de la voix

Découvrez la superbe voix d’Ismérie dans ce nouveau spectacle qui vous dévoile une partie d’elle sans se prendre au sérieux.

Un voyage musical humoristique et émouvant au cœur du cœur d’une femme fatale et fragile, tantôt chanteuse submergée par ses émotions, éternelle amoureuse (et experte en la matière), Miss Merry se lance dans une conférence sur l’amour et nous explique, démonstration à l’appui, comment trouver l’homme idéal. Une évocation drôle et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et vocalises, un bijou de spectacle spirituel et élégant, où se mêlent sa vie et son art. « Une vie sans amour c’est comme une chanson sans musique »…

Par la Compagnie Autour de la voix

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-22 par