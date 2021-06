Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Diva Faune en concert Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Diva Faune en concert Bergerac, 15 août 2021-15 août 2021, Bergerac. Diva Faune en concert 2021-08-15 – 2021-08-15 Quai Salvette Port de Bergerac

Bergerac Dordogne EUR C’est l’histoire de deux artistes qui se rencontrent pour former une somme musicale supérieure à l’addition de leurs talents

conjugués. Quand l’auteur/compositeur Yogan cherche un guitariste, il croise la route de Jérémy, qui a multiplié les expériences en tous genres, du métal à la drum & bass. Première partie : Moïra Lilly (pop).

Le concert est gratuit mais SUR RÉSERVATION.

En parallèle, se tient sur le port de Bergerac, la soirée Rosette Night, organisée par l'IVBD.

