VOULEZ-VOUS ORLEANS INGRE 20 bis, rue Emile Leconte Loiret

Valable du 4/03 au 30/06/2023 le vendredi et le samedi Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet minimum 48h avant la date souhaitée

Comédie musicale moderne DIVA, diner & spectacle :

L’ambiance survoltée d’une émission de télé-crochet se trouve bien éloignée de celle des bureaux de la sacro-sainte administration fiscale. Et tant pis pour la sécurité de l’emploi, Opaline va tenter sa chance. Adieu les guichets, adieu les Cerfa, elle veut changer de vie, devenir une diva !

Accueil diner & spectacle : 19h45 ; Accueil spectacle seul : 21h45

Menu Star – Catégorie 1

Tartare de Saint-Jacques, huile vanillée et sa note glacée tomate, poivron rouge, basilic

Paleron de veau braisé basse température, jus au vinaigre de cidre, brochette de grenailles au sel de Guérande, mousseline de carottes au Curcuma

Tartelette façon Snickers, chocolat et cacahuètes, crème glacée saveur noisettes

Boissons non incluses

Menu Gold – Catégorie 2

Raviole ouverte de légumes, nougat de chèvre, roquette, petite vinaigrette aux pépins de tomates

Fondant de pintade forestière, sauce crémée aux girolles, gratin de pommes de terre façon sarladaise

Balade Normande : mousse légère saveur vanille, pommes poêlées caramélisées au Calvados, décor crêpe au froment

Boissons non incluses

Menu Premium – Catégorie 3

Terrine océane de saumon de l’Atlantique, fines herbes, mayonnaise et citron vert

Cuisse de canette à la vigneronne, râpé de pommes de terre

Feuillantine chocolat, crème anglaise

Boissons non incluses

Menu enfant moins de 12 ans – Catégorie 4

Wrap au jambon blanc et fromage La Vache qui Rit

Fondant de volaille, râpé de pommes de terre

Smarties Popup

