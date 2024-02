DITZ + BLANK\ Hangar 106 Rouen, vendredi 16 février 2024.

DITZ + BLANK\ Hangar 106 Rouen Seine-Maritime

Avec un son enraciné dans la scène post-punk et noise-rock, Ditz est considéré par Joe Talbot de Idles comme le meilleur groupe de Brighton, sinon du monde. Un ADN grunge, névrotique et bruyant, le quintette explosif de Brighton doit sa réputation à ses concerts sauvages et énergiques.

Après avoir fait ses armes sur scène au sein de plusieurs groupes de punk et post-punk dans les clubs rock sombres et moites d’Angleterre, la colère féministe et subversive de Blank\ s’exprime désormais en solo dans une veine gonflée de noise et de rock.

En ligne 13,5 € | Guichet 16,5 € | Réduit 10,5 € | Abonnés 4 €

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Hangar 106 106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

