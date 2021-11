Mézidon Vallée d'Auge Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Dites-le avec des livres Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Dites-le avec des livres Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 1 février 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Dites-le avec des livres

du mardi 1 février 2022 au vendredi 25 février 2022 à Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel

A la bibliothèque de Mézidon, les livres vous chuchotent des mots d’amour tout au long du mois de février. Amour, passion, séduction, émotion, érotisme, l’amour se conjugue sur toutes les formes. Quelle sera votre plus belle histoire d’amour ? Faites votre choix avec cette sélection thématique ardente.

Gratuit

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel
128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
Mézidon-Canon
Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00

