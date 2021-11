“Dites à mes amis que je suis mort” – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 26 novembre 2021, Rémalard en Perche.

Documentaire comédie de Nino Kirtadze. Dans l’Ouest de la Géorgie, les vivants ne se séparent pas de leurs morts. Ils leur parlent, leur demandent conseil, les protègent et espèrent être protégés par eux. Chacun sait qu’après la mort, les vivants continueront à s’occuper de lui. Aucun détail du rituel et de la mise en scène du départ du mort n’échappe à l’œil amusé et fascinant de la cinéaste qui compose à mesure une œuvre drôle et émouvante.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.

cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche

