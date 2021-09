Dita Von Teese au Théâtre Sebastopol ! Théâtre Sébastopol, 8 février 2022, Lille.

Théâtre Sébastopol, le mardi 8 février 2022 à 20:00

Après une première tournée européenne triomphale, la Diva internationale de l’effeuillage, Dita Von Teese, annonce son retour avec “GLAMONATRIX” ! Après “The Art of the Teese” – la tournée burlesque la plus réussie de tous les temps, jouée à guichets fermés dans des villes des États-Unis, du Canada, d’Europe et d’Australie – la revue burlesque GLAMONATRIX emmènera le public dans un voyage visuel époustouflant avec des performances à couper le souffle. Ce spectacle de variétés prestigieux présente de nouvelles productions extravagantes de Dita et des artistes qui l’accompagnent. Infos meet and greet : Cette rencontre n’est possible que pour les seuls détenteurs de billets. Ce billet présenté seul ne permet pas l’accès à la salle, ni au spectacle. Il doit être présenté avec un billet pour le spectacle. → Billetterie : [https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1551-diva-von](https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1551-diva-von)… et Mise en vente des billets vendredi 24 septembre à 12h. Billetterie meet and greet : [https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1552-dita-von](https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1552-dita-von)… → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Théâtre Sébastopol : Place Sébastopol 59000 Lille

Sur réservation

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T23:00:00