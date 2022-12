Disturbance #2 – AMICIS Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Finistère L’année dernière l’association AMICIS organisait sa première soirée en salle, l’occasion de se retrouver au chaud pour faire la fête tou.te.s ensemble, c’était complètement fou ! On est de retour pour une deuxième édition dans la belle salle de l’ellipse avec un show visuel pour embellir la soirée ! Programmation : Dica – Live

Élise Massoni

Phantom Traffic – Live

Comme ça

Fast (prélude asso) INFOS PRATIQUES :

Billets disponibles sur Shotgun et Pass Culture.

Parking sur place

Accessible aux PMR

SOIRÉE INTERDITE AUX MINEURS (-18ans)

Un contrôle d’identité sera effectué à l’entrée ainsi qu’un contrôle des sac à dos/besaces/y tutti quanti asso.amicis@gmail.com +33 6 12 15 19 78 Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

