Disturb / Dead In LA Hôtel de la Musique St Marcel Marseille, vendredi 1 mars 2024.

Disturb / Dead In LA ♫♫♫ Vendredi 1 mars, 20h00 Hôtel de la Musique St Marcel Prix Libre

A l’occasion du 25ème anniversaire de la création du groupe venez trinquer le Ricard avec nous !!!

Pour l’occasion ça sera « Dead In LA » (ex The Dawn) qui ouvrira le bal, ça sera leur premier concert.

Une restauration est prévue le jour du concert, grillade et Sandwich.

Prix Libre.

Hôtel de la Musique St Marcel 25 BD de Saint-Marcel, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur