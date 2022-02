Distro : Pièce chorégraphique goudronnée Paimpont, 14 octobre 2022, Paimpont.

Distro : Pièce chorégraphique goudronnée Paimpont

2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont

Compagnie C’Hoarie

Sortie de résidence de création

Jeudi 13 octobre à 19h30 | Salle de la Gonelle à Saint-Péran

Vendredi 14 octobre à 19h | Bar Le Brécilien à Paimpont

40min | Tout public | Gratuit

Ici, on consomme le temps dans des pintes. On s’enivre de belles histoires, on se retrouve plus que pour boire. Ici, on ne compte plus la mousse, on libère les émotions. Ici, on danse comme avant, on sourit, on montre les dents. On se tamponne les coudes, on se déshabille du regard. On lâche prise, on se tient chaud, on cicatrise. Ici, on tisse le fil, on construit un rien, on crée du lien. On boit un coup, on se prend des coups mais à coup sûr on y revient. On frappe le bois, on colle des mains, on hausse la voix, on tape du poing. On pardonne le geste, on se serre la main. La même s’il vous plaît.

+33 6 58 18 25 89 http://la-loggia.net/

Paimpont

