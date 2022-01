Diströ Biströ! La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le dimanche 20 février à 17:00

Viens découvrir, redécouvrir ou discuter des nouveautés des labels DIY du coin pour bien commencer l’année. On en profitera aussi pour montrer comment fonctionne un duplicateur de cassette afin que les personnes désirant s’en servir soient autonomes le moment venu. ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T17:00:00 2022-02-20T22:00:00

