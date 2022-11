Distribution gratuite de plantes Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrnes-Atlantiques

Distribution gratuite de plantes Arudy, 19 novembre 2022, Arudy. Distribution gratuite de plantes

Place de l'Hôtel de Ville Arudy

2022-11-19 09:00:00 – 2022-11-19 17:00:00

Pyrnes-Atlantiques Arudy Sous les arcades de la Mairie

Distribution gratuite de plantes de la commune.

Une équipe de volontaires vous accueillera Sous les arcades de la Mairie

Une équipe de volontaires vous accueillera
+33 5 59 05 80 44

Arudy

