DISTRIBUTION DES PLANTS À LA POPULATION La Turballe

Loire-Atlantique

DISTRIBUTION DES PLANTS À LA POPULATION La Turballe, 15 mai 2022, La Turballe.

2022-05-15 08:30:00 – 2022-05-15 12:00:00 Parking du Super U 2 rue des Pins

La Turballe Loire-Atlantique La traditionnelle distribution de plants à la population turballaise va être réalisée en « driving » sur le parking du Super U. Pour récuperer leur colis (3 vivaces et 2 lierres) offert par la ville de La Turballe, les habitants doivent venir en voiture, à pied ou en 2 roues avec justificatif de domicile de moins de 3 ans ainsi qu'une pièce d'identité (face visible au niveau du pare-brise). Les personnes sont invitées à venir avec leurs cabas, sacs ou boîtes pour récuperer les plants. Des bacs à fleurs en quantité limité, seront donnés lors de ce rendez-vous. Et en fonction de l'état des plantes, des pensées et/ou des primevères ainsi que des bulles de tulipe pourraient être donnés à la population. Une signalétique sera installée pour guider les habitants vers les différents point de récuperation. animations@laturballe.fr +33 2 40 11 88 00 https://www.laturballe.fr/

