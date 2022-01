Distribution de sacs jaunes 2022 Atelier communal Saint-Sulpice-le-Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-le-Verdon

**Pensez à venir chercher vos sacs jaunes !** La distribution de sacs jaunes aura lieu à Saint-Sulpice-le-Verdon, à l’atelier communal : Samedi 19 mars de 10h00 à 12h00 En cas d’indisponibilité : faites appel à un proche / un voisin qui les prendra pour vous. La distribution des sacs jaunes aura lieu le samedi 19 mars Atelier communal Saint-Sulpice-le-Verdon rue de l’avenir 85260 Montréverd Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée

