Distribution de sacs jaunes 2022 Atelier communal Mormaison Mormaison Catégories d’évènement: Mormaison

Vendée

Distribution de sacs jaunes 2022 Atelier communal Mormaison, 23 juillet 2022, Mormaison. Distribution de sacs jaunes 2022

Atelier communal Mormaison, le samedi 23 juillet à 10:00

### Pensez à venir chercher vos sacs jaunes ! La distribution de sacs jaunes aura lieu à Mormaison, à l’atelier communal : Samedi 23 juillet de 10h00 à 12h00 En cas d’indisponibilité, faites appel à un proche / un voisin qui les prendra pour vous. La distribution des sacs jaunes aura lieu le samedi 23 juillet Atelier communal Mormaison Rue de l’Oasis 85260 Montréverd Mormaison Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mormaison, Vendée Autres Lieu Atelier communal Mormaison Adresse Rue de l'Oasis 85260 Montréverd Ville Mormaison lieuville Atelier communal Mormaison Mormaison Departement Vendée

Atelier communal Mormaison Mormaison Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mormaison/

Distribution de sacs jaunes 2022 Atelier communal Mormaison 2022-07-23 was last modified: by Distribution de sacs jaunes 2022 Atelier communal Mormaison Atelier communal Mormaison 23 juillet 2022 Atelier communal Mormaison Mormaison Mormaison

Mormaison Vendée