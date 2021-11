Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes Distribution de protections périodiques gratuites Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mardi 30 novembre à 10:00

Des distributions gratuites de protections périodiques réutilisables et jetables, financées par le Crous, la Ville de Rennes et l’Université de Rennes 1, sont organisées sur les campus de l’université par l’Union Pirate de Rennes 1. **Comment en bénéficier ?** Ces distributions, coordonnées par l’Union Pirate, syndicat étudiant de Rennes 1, sont gratuites et ouvertes à tous les étudiant·e·s de l’Université de Rennes 1, sans condition, dans la limite des stocks disponibles. Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire en ligne et de choisir entre une culotte lavable ou un paquet de protections jetables. Vous recevrez un sms pour confirmer votre réservation. Il sera encore temps de changer d’avis sur place, mais limité à une distribution par étudiant·e. [Formulaire d’inscription](https://docs.google.com/forms/d/1fMNsoAANPU9Qfpjaf6-sXBhR9HJd7c_EAVW3t8j6WoI/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2MR1ogcN2BI7mr03HmAdBOpAKwirPisHNWSJwh2h9VRMBG9C1gsvhn2O4) [En savoir plus sur ce projet de l’Union Pirate Rennes 1](https://etudiant.univ-rennes1.fr/distributions-de-protections-periodiques-gratuites)

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une culotte menstruelle lavable. Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes

