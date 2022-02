Distribution de plantes Maison du Vélo Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Distribution de plantes Maison du Vélo, 9 mars 2022, Mérignac. Distribution de plantes

Maison du Vélo, le mercredi 9 mars à 14:00

Le mercredi 9 mars de 14h à 18h, des iris, des vivaces, des graminées et des arbustes (en grande quantité) seront distribués gratuitement aux visiteurs. Profitez du printemps pour planter chez vous et participer ainsi à la végétalisation du secteur Marne Soleil. Vous aurez le choix parmi toutes ces variétés en fonction de leur disponibilité. Les plants seront à récupérer à l’Atelier (l’ancienne concession Citroën, au croisement de l’avenue de la Marne et de l’avenue Pierre Mendès-France.) _La présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le bâtiment._ ### Plantation au jardin des essais avec le centre d’animation En octobre dernier, des enfants du centre d’animation des Eyquems ont planté des boutures de fruitiers ou de jeunes plantes dans le Jardin des Essais, avec l’association JardiRécup. Le jardin des essais est situé derrière le parking-relais des Quatre Chemins. Il est ouvert au public toute l’année. Dans le cadre du projet de renaturation du site Marne-Soleil, une distribution de plantes diverses aura lieu prochainement à l’atelier de la Maison du Vélo. Maison du Vélo 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac, France Mérignac La Glacière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison du Vélo Adresse 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac, France Ville Mérignac lieuville Maison du Vélo Mérignac Departement Gironde

Maison du Vélo Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Distribution de plantes Maison du Vélo 2022-03-09 was last modified: by Distribution de plantes Maison du Vélo Maison du Vélo 9 mars 2022 Maison du Vélo Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde