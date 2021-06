Nyons Nyons Drôme, Nyons Distribution de pièges contre la mouche de l’olive Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Distribution de pièges contre la mouche de l'olive Nyons, 24 juin 2021, Nyons.

Nyons Drôme Distribution de pièges aux particuliers propriétaires d’oliviers lors du Marché de Nyons et sur le parking de Nyons Nature.



michel-escalera@orange.fr +33 6 86 17 48 02 http://rotary-d1760.com/



Organisé par le Rotary-Club de Valréas-Nyons.

