Villeneuve-d'Ascq Maison de quartier Jacques-Brel Nord, Villeneuve-d'Ascq Distribution de paniers solidaires pour les étudiants Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Distribution de paniers solidaires pour les étudiants Maison de quartier Jacques-Brel, 20 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Distribution de paniers solidaires pour les étudiants

du samedi 20 novembre au samedi 18 décembre à Maison de quartier Jacques-Brel

L’association étudiante FAEL organise une distribution de paniers solidaires le samedi de 12h à 18h à la Maison de quartier Jacques-Brel. ### Les dates de distribution * 20 novembre * 27 novembre * 4 décembre * 11 décembre * 18 décembre ### Que contient le panier ? Le panier d’une valeur de 60€ à 80€ est constitué de produits essentiels, de produits d’hygiène et de produits frais. Ce panier est gratuit : vous devez simplement présenter votre carte étudiante lors du retrait de ce dernier. ### Inscriptions Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site internet de la FAEL : [https://fael-lille.fr/obtenir-un-panier-solidaire/](https://fael-lille.fr/obtenir-un-panier-solidaire/) Vous souhaitez devenir bénévole ? Vous pouvez dès à présent vous inscrire via ce lien -> [https://fael-lille.fr/etre-benevole/](https://fael-lille.fr/etre-benevole/)

Gratuit sur inscription

L’association étudiante FAEL organise une distribution de paniers solidaires le samedi de 12h à 18h à la Maison de quartier Jacques-Brel. Maison de quartier Jacques-Brel Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T12:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-27T12:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-12-04T12:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-11T12:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-18T12:00:00 2021-12-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison de quartier Jacques-Brel Adresse Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq