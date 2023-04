« Distribution de graines » sur les berges de Seine Berges de Seine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Distribution de graines » sur les berges de Seine Berges de Seine, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

J’agis pour la biodiversité : Je sème régional ! Venez récupérer gratuitement vos graines de printemps sur les berges de Seine le 13 mai prochain avec « Distribution de graines ». En cadeau, des sachet de graines à semer jusqu’en 2025, pour 2 à 5 m2 de surface couverte, et fabriqués en France par la ferme sainte Marthe. Ce mélange de graines de plantes sauvages d’Ile-de-France favorise la faune locale en lui fournissant nourriture et abris.

En retour, la faune rend service au végétal par la pollinisation et la dispersion des graines : une interdépendance essentielle à la biodiversité.

Floraison cette année pour les annuelles (A), et l’année prochaine et les suivantes pour les vivaces (V).

À semer sur sol nu ( jardinière ou pleine terre légèrement humide. Liste des espèces du sachet : – Matricaire Camomille, Matricaria chamomilla (A)

– Bleuet, Centaurea cyanus, (A)

– Coquelicot, Papaver rhoeas, (A)

– Lotier corniculé, Lotus corniculatus, (V)

– Achillée millefeuille, Achillea millefolium, (V)

– Mauve musquée, Malva moschata, (V)

– Petite pimprenelle, Poterium sanguisorba (V)

– Origan commun, Origanum vulgare, (V)

– Souci des champs, Calendula arvensis, (A)

– Knautie des champs, Knautia arvensis, (V) Semis : à la volée au printemps,

Floraison : en été

Surface : 2 à 5 m² Distribué gratuitement par la Ville de Paris Berges de Seine Au niveau des berges de seine côté HDV 75004 Paris Contact :

aufouraumoulin.com

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Berges de Seine Adresse Au niveau des berges de seine côté HDV Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Berges de Seine Paris

Berges de Seine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Distribution de graines » sur les berges de Seine Berges de Seine 2023-05-13 was last modified: by « Distribution de graines » sur les berges de Seine Berges de Seine Berges de Seine 13 mai 2023 Berges de Seine Paris Paris

Paris Paris