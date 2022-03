Distribution de bulbes Serre des Gonards, 18 juin 2022, Versailles.

Distribution de bulbes

Serre des Gonards, le samedi 18 juin à 09:00

Depuis 12 ans, un investissement important est réalisé pour l’achat de bulbes pérennes dans les grandes avenues, dont la floraison s’échelonne durant un mois pour le bonheur de nos yeux. Cependant, les massifs fleuris sont raplantés en bulbes tous les ans. Une partie des bulbes arrachés est utilisée par les écojardiniers lors d’ateliers de plantation avec les enfants des écoles et le reste est distribué comme chaque année aux habitants de Versailles. La villevous invite donc à la matinée Portes Ouvertes des serres municipales pour y découvir ce lieu du quotidien des équipes des espaces verts et profiter de la distribution des bulbes fraichement arrachés pour fleurir vos balcons et jardins à l’automne prochain.

Entrée libre – distribution réservée exclusivement aux Versaillais (merci de venir avec un grand sac et un justificatif de domicile)

Serre des Gonards 19 rue de la porte de Buc 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T11:30:00