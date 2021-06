Bègles Point Accueil Jeunes des Terres-Neuves - La Chaufferie Bègles, Gironde DISTRIBUTION ALIMENTAIRE Point Accueil Jeunes des Terres-Neuves – La Chaufferie Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Point Accueil Jeunes des Terres-Neuves – La Chaufferie

Depuis le vendredi 12 mars, la distribution de paniers alimentaires fournis par la Région Nouvelle-Aquitaine est organisée, toutes les semaines à Bègles. Organisée par les bénévoles et l’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey pour les jeunes de 15 à 30 ans, grâce à la Fédération des centres sociaux de la Gironde et à la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Cette distribution est aussi l’occasion d’échanger, de mieux connaitre les besoins de chacun.es. Ces paniers contiennent de la nourriture (fruits, légumes, secs) et des produits d’hygiène.

Sur inscription, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T12:00:00 2021-07-07T15:00:00;2021-07-21T12:00:00 2021-07-21T15:00:00;2021-07-28T12:00:00 2021-07-28T15:00:00;2021-08-04T12:00:00 2021-08-04T15:00:00;2021-08-11T12:00:00 2021-08-11T15:00:00;2021-08-25T12:00:00 2021-08-25T15:00:00

