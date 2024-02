Distribution Alimentaire du Groupement d’Achat à Bègles Maison des Lacs Bègles, jeudi 7 mars 2024.

Distribution Alimentaire du Groupement d’Achat à Bègles Des produits de qualité moins chers pour tous 7 mars 4 juillet, les jeudis Maison des Lacs Sur inscription Pour tous Tarifs en fonction de la commande

Début : 2024-03-07T17:00:00+01:00 – 2024-03-07T19:30:00+01:00

Fin : 2024-07-04T17:00:00+02:00 – 2024-07-04T19:30:00+02:00

Le CCAS, le Centre Social et Culturel l’Estey, la ville de Bègles et l’association VRAC s’impliquent dans la vie des Béglais et plus particulièrement dans vos habitudes alimentaires, votre pouvoir d’achat grâce à une consommation de produits de qualité, réduction des intermédiaires et limitation d’emballages, mais aussi des prix vraiment attractifs !

VRAC qu’est-ce que c’est ? l’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique sur plusieurs territoires français.

Elle compte aujourd’hui plus de 7 000 foyers adhérents et poursuit son action dans 100 groupements d’achats présents dans les quartiers populaires ou sur les campus.

Le projet de l’association est orienté vers l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages).

Nous vous proposons de passer commandes sur internet epicerie.vrac-asso.org en toute autonomie ou avec l’aide de notre conseillère numérique.

Les commandes seront à récupérer les seconds jeudis de chaque mois à la Maison des lacs, 12 rue de Bray, 33130 Bègles.

Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles

Centre Social et Culturel de l’Estey