Disto Logic #2 – Dat Politics Théâtre d’Orléans, 11 juin 2022, Orléans.

Disto Logic #2 – Dat Politics

Théâtre d’Orléans, le samedi 11 juin à 20:30

**Présenté pour la première fois à Orléans lors des** _**Soirées performances**_ **2020,** _**Disto Logic**_ **est de retour cette saison pour une seconde soirée consacrée aux musiques et aux arts électroniques.** [Découvrez le teaser de la soirée](https://www.youtube.com/watch?v=D3nndXBxI7Y&list=PLOLqFht4NjFWQ-vMLH7CwVySVh-2MStzp&index=37) Toujours focalisé sur ces deux domaines créatifs, _Disto Logic #2_ est le mix parfait entre concerts, performances sonores et visuelles en live, DJ sets d’artistes internationaux et expositions interactives (Kyle Evans, James Connoly et Sky Goodman). En utilisant la musique comme dénominateur commun pour connecter des expériences pluridisciplinaires, nos compères ont à cœur de mettre en valeur des courants créatifs parfois marginaux, expérimentaux et hybrides. Cette soirée sera l’occasion de découvrir une performance sonore et visuelle du groupe Dat Politics, entre synthpop, glitch analogique et minimalisme digital. Télescopant techno minimale industrielle et modélisation 3D psychédélique, le designer berlinois Lucas Gutierrez sera aussi de la partie. Enfin, Container conclura les festivités par un set électro. – Performance live DJ set Dat Politics (Orléans), Lucas Gutierrez (Berlin), Ray Collett (Orléans) + Container Expositions-vidéos Kyle Evans (Austin), James Connolly (Chicago), Sky Goodman (Chicago) − **Samedi 11 juin** 20h30 − Plateau Touchard, configuration debout Tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 5h30 20h30 – ouverture des portes / vidéo 21h – Ray Collett 22h – Lucas Gutierrez 23h – DAT Politics 0h à 2h – Container

Tarifs de 5€ à 20€

À l’origine de ce concept, le prolifique duo orléanais Dat Politics.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T23:59:00