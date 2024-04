Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) Troyes, dimanche 19 mai 2024.

Rassemblement de motos/2 roues de style classique, vintage ou de collection et randonnée/défilé à vitesse réduite et respectant les règles civiques dans les rues de Troyes et communes de l’agglomération.



Deux objectifs

1) sensibiliser le public à propos des maladies spécifiquement masculines,

2) donner une image positif des utilisateurs de motos/2 roues. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 13:30:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Rues de Troyes et communes de l’agglomération

Troyes 10000 Aube Grand Est ravetsteph@gmail.com

