Visite guidée de la distillerie Warenghem Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Distillerie Warenghem Inscription recommandée, jauge limitée à 30 personnes par créneau de visite.

La distillerie ouvre ses portes en grand samedi 16 septembre 2023.

Venez découvrir l’histoire de cette distillerie de plus de 123 ans et voir les différentes salles de productions de nos liqueurs et spiritueux.

Salle d’embouteillage, pressoir, alambic pour les liqueurs… Ces espaces habituellement fermés au public vous seront dévoilés lors de visites commentées.

Toutes nos visites guidées seront suivies d’une dégustation de nos produits historiques… les liqueurs !

Distillerie Warenghem 22300, Lannion Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne Fondée par Léon Warenghem à Lannion, dans les Côtes d'Armor, la distillerie Warenghem est un producteur indépendant et familial de spiritueux Bretons depuis plus de 120 ans.

Tous les spiritueux sont distillés, assemblés et embouteillés directement à la distillerie.

En 2019, la distillerie a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Attribué par l’Etat, ce label distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Parking gratuit dans l’enceinte de la distillerie

