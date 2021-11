Obernai Obernai 67210, Obernai Distillerie Lehmann – Saucisses dans alambic Obernai Obernai Catégories d’évènement: 67210

Obernai

Distillerie Lehmann – Saucisses dans alambic Obernai, 6 novembre 2021, Obernai. Distillerie Lehmann – Saucisses dans alambic Obernai

2021-11-06 12:00:00 – 2021-11-06 14:00:00

Obernai 67210 EUR Le froid arrive et les saucisses cuites dans l’alambic aussi ! Rejoignez la distillerie Lehmann pour un déjeuner traditionnel et convivial. Le maître distillateur Yves Lehmann, vous préparera son menu spécial ; les fameuses saucisses cuites dans un alambic de marc de gewurz.

Au menu : 1 verre de ratafia – une saucisse avec choux caramélisé dans un pain au levain – 1 sorbet citron arrosé – 1 café alsacien.

Réservez impérativement votre place au 03 88 50 41 29 ou par mail contact@distillerielehmann.com Obernai

