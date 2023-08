Les nocturnes du Patrimoine Distillerie La Favorite Le Lamentin Catégorie d’Évènement: Le Lamentin Les nocturnes du Patrimoine Distillerie La Favorite Le Lamentin, 15 septembre 2023, Le Lamentin. Les nocturnes du Patrimoine 15 et 16 septembre Distillerie La Favorite Sur inscription, 60 places par soir, 10€ l’entrée. La Distillerie La Favorite vous donne l’occasion de découvrir le monde de la canne sous un nouvel angle : les Nocturnes. Les 15 et 16 septembre 2023 de 18h à 22h30 Au programme: Visite guidée nocturne de la distillerie

Temps de conte

Exposition

Dégustation de la nouvelle récolte -Evénement sur inscription (10€)- Distillerie La Favorite D13 – ancienne route du Lamentin Le Lamentin 97232 Martinique +33 596 50 47 32 https://www.rhum-lafavorite.com/ Fondée en 1842, l'Habitation La Favorite est située aux portes de Fort-de-France.

Avant d’être la distillerie que l’on connait aujourd’hui, l’Habitation La Favorite produisait du sucre de canne.

C’est au rachat de la distillerie par Henri Dormoy que celle-ci est modernisée et transformée en distillerie. Elle est alors équipée d’une machine à vapeur, toujours en service aujourd’hui.

C’est la seule distillerie de la Martinique qui fonctionne encore complètement à la vapeur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

