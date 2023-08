Distillerie Frigolet Distillerie Frigolet liqueur Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Distillerie Frigolet Distillerie Frigolet liqueur Châteaurenard, 16 septembre 2023, Châteaurenard. Distillerie Frigolet 16 et 17 septembre Distillerie Frigolet liqueur Créée en 1865 par Joseph Isoard, distillateur-liquoriste. Visite de la distillerie, découverte des aspects techniques de fabrication de la liqueur de Frigolet, célèbre élixir du Révérend Père Gaucher immortalisé par Alphonse Daudet. Respect des règles sanitaires en vigueur. Distillerie Frigolet liqueur 26 rue Voltaire, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 94 11 08 En 1865 commençait à Châteaurenard la fabrication de la Liqueur de Frigolet. Alphonse Daudet, dans son oeuvre « Les lettres de mon Moulin », décrivit ce breuvage : « verte, dorée, chaude, étincelante, exquise ». Aujourd’hui cette liqueur est encore fabriquée dans une distillerie au coeur de la Provence. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Liqueur Frigolet Elixir révérend père Gaucher Services Municipaux Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Distillerie Frigolet liqueur Adresse 26 rue Voltaire, 13160 Châteaurenard Ville Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Distillerie Frigolet liqueur Châteaurenard latitude longitude 43.884157;4.852338

Distillerie Frigolet liqueur Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/