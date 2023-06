Visite guidée de la Distillerie du Sonneur Distillerie du Sonneur Le Mans, 16 septembre 2023, Le Mans.

Visite guidée de la Distillerie du Sonneur 16 et 17 septembre Distillerie du Sonneur

Découvrez la Distillerie du Sonneur grâce à la visite guidée d’environ 1h15. Vous visitez l’espace production de la distillerie puis dégustez 2 x 1cl d’alcool de la distillerie lors d’une dégustation commentée.

Visite gratuite pour les JEP. Sur réservsation (places limitées).

Distillerie du Sonneur 7 rue du Vert Galant 72000 Le Mans Le Mans 72000 Le Buisson Sarthe Pays de la Loire 0272915674 http://www.distillerie-dusonneur.com [{« type »: « link », « value »: « https://distillerie-dusonneur.com/visites/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0272915674 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme.distilleriedusonneur@gmail.com »}] La Distillerie du Sonneur est une distillerie agricole. Nos vergers sont situés à Ségrie (72) et la distillerie est installée dans le centre-ville du Mans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

WeCanDoo-DDS_2022