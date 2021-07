Beaucourt-en-Santerre Distillerie d'Hautefeuille Beaucourt-en-Santerre, Somme Distillerie d’Hautefeuille Distillerie d’Hautefeuille Beaucourt-en-Santerre Catégories d’évènement: Beaucourt-en-Santerre

Somme

Distillerie d’Hautefeuille Distillerie d’Hautefeuille, 18 septembre 2021, Beaucourt-en-Santerre. Distillerie d’Hautefeuille

Distillerie d’Hautefeuille, le samedi 18 septembre à 14:00

Venez déguster ses produits et découvrir son savoir faire artisanal : brassage, distillation et vieillissement du whisky. Visite uniquement sur rendez-vous.

7 euros par personne et gratuit pour les – de 16 ans

Visite guidée et dégustation Distillerie d’Hautefeuille 3 rue Saint Antoine 80110 Beaucourt en Santerre Beaucourt-en-Santerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucourt-en-Santerre, Somme Autres Lieu Distillerie d'Hautefeuille Adresse 3 rue Saint Antoine 80110 Beaucourt en Santerre Ville Beaucourt-en-Santerre lieuville Distillerie d'Hautefeuille Beaucourt-en-Santerre