portes ouvertes à la Distillerie d’Hautefeuille Samedi 16 septembre, 15h00 Distillerie d’Hautefeuille 10e par personne, gratuit pour les – de 16 ans, places limitées, visites à 15h, à 16h, à 17h et à 18h

Découvrez les coulisses de la Distillerie d’Hautefeuille qui vous ouvre ses portes pour vous présenter son savoir-faire artisanal au cours de visites guidées et dégustations.

Brassage, distillation et vieillissement du whisky n’auront bientôt plus de secret pour vous.

Réservez votre créneau horaire et rejoignez-nous !

Départ des visites à 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.

Tarif visites : 10€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans.

Distillerie d’Hautefeuille 3 rue Saint Antoine 80110 Beaucourt en Santerre Beaucourt-en-Santerre 80110 Somme Hauts-de-France 06.50.13.64.30 https://fr.distilleriedhautefeuille.com/contact/visite-du-samedi-27-octobre.html [{« type »: « link », « value »: « https://fr.distilleriedhautefeuille.com/contact/visites-de-la-distillerie-samedi-16-septembre-2023.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

