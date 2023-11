Les DImanches Diatoniques de Laguépie Distillerie des Arts, Laguépie (82), 3 décembre 2023, .

Les DImanches Diatoniques de Laguépie Dimanche 3 décembre, 10h00 Distillerie des Arts, Laguépie (82) 50

L ES DIMANCHES DIATONIQUES**DE LAGUEPIE**Ateliers tous niveaux d’ accordéon diatonique2 et 3 rang les :3 décembre /7 Janvier/4 Février/3 Mars/7 Avril /5Mai /8 JuinH oraires : 10,00/17,30Nombre de participants minimum : 5Inscriptions ouvertes et 3 Dimanches mini conseillés…Lieu : LAGUEPIE 82Animation : Jean-Christophe MARIE, musicien et enseignant au Conservatoire Occitan deToulouse( www.odiato.fr)Intention :L’accent sera mis sur les apprentissages nécessaires( rythmiques : 2/4 3/4 4/4 6/8 9/8….. ;théoriques, mélodiques et harmoniques) sur votre instrument afin d’acquérir une certaine autonomieMain Gauche(MG)/Main Droite(MD)Contenus :Dans cette dynamique , seront abordés :1.Jeux rythmiques et corporels2.Exploration des Basses de la Main Gauche : basses continues, basses composées….3.…. Et leur relation rythmique et mélodique avec la Main Droite4.Exploration de la Main Droite : notes, gammes, accords, mélodies, contre-chants, ornementations,placements rythmiques…5. Exploration du « Jouer Ensemble « : l’écoute active, le silence, le placement, l’intention…lesdifférentes composantes de ce « Jouer Ensemble »:Basses/Rythme/Accompagnement/Mélodie/Silence6.Compréhension et jeu d’un répertoire par sa « grille », son ossature , constituée d’accords…ceciafin d’être en capacité d’accompagner quelqu’un7.Faire ses premiers pas vers l’improvisation, et pourquoi pas l’écriture d’un morceau ?Apporter : 1 morceau maîtrisé ( être capable de le jouer 3X sans aucunes fautes) parfaitement( si vousen avez un, bien sûr) 1 morceau moyennement maîtrisé( correspondant avec votre niveau actuel) 1 morceau que vous rêveriez savoir jouer de quoi noter et enregistrer De quoi partager un bon repas tiré du sac+ en-cas et goûter ; faites découvrir vos spécialitésculinaire autant que musicales…Frais pédagogiques : 50€/ Dimanche, 120€ pour 3 DimanchesInscriptions, contenus de stages ou tous autres renseignementsJean-Christophe MARIEodiato81@gmail.com0643701567www.odiato.fr

Distillerie des Arts, Laguépie (82) Route de varen

Distillerie des Arts, 82250 Laguépie, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

danse atelier