Bombes 2 Bal et invités surprise Vendredi 14 juillet, 21h00 Distillerie des Arts, Laguépie (82) 10€, 7€ tarif réduit

Créée en 2001, l’association Lenga Viva et ses bénévoles organise l’Université Occitane d’été de Laguépie : une semaine estivale animée par des conférences, des ateliers de langue, de danse ou de chant, de concerts, et de rencontres. Tout cela, bien évidemment, autour de la langue et de la culture occitanes.

« La Guépio » es donc un lieu et un temps d’enseignement, d’animation, d’étude, mais aussi, un moment de rencontres ( et d’échanges) improbables ailleurs : les élèves des cours peuvent parler avec des occitanophones « naturels » du voisinage, tout comme avec des écrivains, des intellectuels et des artistes de renom, les vieux sages aux jeunes fougueux, la culture savante rencontre la culture populaire, les étrangers rencontrent ceux du pays sur des questions d’histoire et de patrimoine.

Tout cela dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée, les pieds aux frais dans l’eau du Viaur et de l’Aveyron, et avec la conscience de préparer, sur le front, l’avenir du país.

L’université est organisée par LENGA VIVA et ESCAMBIAR, avec divers partenaires (Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, CIRDOC, LEZ’ART, IEO del VILAFRANCAT, Groupe Français d’Education Nouvelle, Centre de Formation Professionnelle à la langue Occitane). Elle est aidée par la mairie de Laguépie, la Communauté de Communes des Gorges de l’Aveyron, le Conseil Départemental 82, l’OPLO et le Conseil Régional Occitanie.

Tarifs : plein 10€, réduit 7€, de groupe 6€ (à partir de 15 personnes), stagiaire dans les ateliers 5€.

Distillerie des Arts, Laguépie (82) Route de varen

2023-07-14T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T01:00:00+02:00

