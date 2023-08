Saint-Pierre / Journées du Patrimoine 2023 – Château DEPAZ Distillerie Depaz Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Saint-Pierre / Journées du Patrimoine 2023 – Château DEPAZ 16 et 17 septembre Distillerie Depaz La participation aux ateliers se fait uniquement par inscription

Visite libre du Château DEPAZ

Récemment rénovée, le Château Depaz surplombe un magnifique parc de 5 hectares proposé à la visite avec ses arbres majestueux et centenaires.

Sur le domaine Depaz , les cannes à sucres tirent leur richesse de la qualité des sols jeunes constitués de cendre de l’éruption de 1902.

Leur exposition exceptionnelle sur les flancs de la Montagne Pelée, ensoleillés et balayés par les alizés ainsi que le sol volcanique très filtrant favorisent l’accumulation du sucre des cannes.

Outre la Distillerie et le Château Depaz, le visiteur pourra admirer la Roue à Aube, visiter le Musée du Rhum et au terme du parcours, s’il le souhaite acquérir les bouteilles qui auront su le séduire lors de la dégustation.

Ce qu’il faut savoir :

Occupé par la famille Depaz jusqu’au milieu des années 80, le Château Depaz participe aujourd’hui au prestige et à la renommée des rhums Depaz.

Impulsé par le visionnaire Victor Depaz qui le construit de 1917 à 1922, le Château Depaz par son environnement exceptionnel situé au pied de la Montagne Pelée est aujourd’hui la visite incontournable du Nord Caraïbes

Distillerie Depaz Habitation La Montagne, Saint-Pierre 97250, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 13 14 http://www.depaz.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@rhum-depaz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +596 96786498 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 »}] Située sur le flanc de la montagne Pelée, le domaine Depaz comprend un musée, la distillerie l’habitation Château Depaz (bâtiment unique en Martinique construit en 1917 et 1922), Le Moulin à Cannes ou La case à Louisette pour se restaurer, la boutique qui propose la dégustation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

Photographe Jordan BEAL