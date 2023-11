Marché des Créateurs de Noël – Distillerie de Wambrechies Distillerie de Wambrechies Wambrechies, 2 décembre 2023, Wambrechies.

Marché des Créateurs de Noël – Distillerie de Wambrechies 2 et 3 décembre Distillerie de Wambrechies

Les 02 et 03 décembre de 11h à 18h, venez profiter d’un marché unique au coeur de la cour de la distillerie. Vous y trouverez des spiritueux, du textile, des accessoires, des bijoux, …

Pour vos cadeaux de Noël ou pour vous faire plaisir, vous trouverez votre bonheur auprès de nos créateurs et de notre boutique. Pour le week-end, nous vous proposerons des paniers avec les produits de la distillerie ainsi que des offres promotionnelles.

Le bar de la distillerie sera également ouvert toute la journée pour pouvoir profiter d’une bière, d’un spiritueux, d’un cocktail de saison ou même d’un verre de vin en faisant vos emplettes.

Pour vous restaurer, nos amis de @la team croquette lille seront également présents pour vos proposer des croquettes faites maison et délicieuses !

Réunissez-vous avec vos proches, partagez la magie de Noël, et explorez des trésors créatifs dans une ambiance chaleureuse à la Distillerie de Wambrechies.

Soyez des nôtres, et faites de cette saison des fêtes une période encore plus spéciale !

➡ Les créateurs :

– Christophe Art

– Pénélope by So

– L’atelier des soeurs créatives

– Le petit colibri

– Botao bougies

– Chez Carole

Nous vous attendons nombreux pour bien commencer le mois de décembre !

Distillerie de Wambrechies 1 rue de la distillerie 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Noel marché