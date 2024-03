Distillerie 168 – La Ballade comestible Les Réautés Pornic, samedi 23 mars 2024.

Distillerie 168 – La Ballade comestible Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, la Distillerie 168, distillerie paysanne, ouvre aux visiteurs la première version de sa « Ballade comestible », Lauréate « Slow Tourisme » ADEME 2024. Samedi 23 mars, 16h00 Les Réautés

Début : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Départs à 16h et à 18h: Chaussez vos bottes et suivez le guide.

La ballade comestible de la Distillerie 168 est un parcours guidé dans les champs attenants à la distillerie; cette balade offre en 30 minutes, un panorama du pré-verger en cours de réalisation.

En effet la distillerie paysanne souhaite combiner la production en circularité des denrées nécessaires à la production de sa gamme de spiritueux : céréales, fruits, herbes aromatiques, avec un parcours-découverte où la biodiversité du territoire est préservée.

Aujourd’hui les jalons de la déambulation sont posés et nous vous emmenons à la découverte de cette parcelle en début de transformation.

Prenez vos bottes, et rejoignez-nous pour deux départs à 16h et à 18h.

Si vous vous sentez la main verte, vous pourrez également planter les derniers sions, ou protéger ceux que nous avons implantés ces derniers mois. Pelles fournies :-) Idéalement munissez vous d’une paire de gants !

Les Réautés Les Réautés Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

