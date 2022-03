Distillation d’huiles essentielles en direct Banne Banne Catégories d’évènement: Ardèche

Banne

Distillation d’huiles essentielles en direct Banne, 9 avril 2022, Banne. Distillation d’huiles essentielles en direct Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive Banne

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-09 18:30:00 Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive

Banne Ardêche Banne Après une balade sensorielle sur le sentier des plantes médicinales, assistez à une distillation en direct d’huile essentielle. Visite commentée de la distillerie, boutique des productions locales Bio. masdugranzon@wanadoo.fr +33 6 81 93 91 25 http://www.distillerieduboisdepaiolive.fr/ Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive Banne

dernière mise à jour : 2022-03-16 par Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Banne Autres Lieu Banne Adresse Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive Ville Banne lieuville Mas du Granzon Distillerie du Bois de Païolive Banne Departement Ardêche

Banne Banne Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banne/

Distillation d’huiles essentielles en direct Banne 2022-04-09 was last modified: by Distillation d’huiles essentielles en direct Banne Banne 9 avril 2022 Ardèche Banne

Banne Ardêche