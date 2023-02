DISTANT WORLDS MUSIC FROM FINAL FANTASY CORAL GRAND REX PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

DISTANT WORLDS MUSIC FROM FINAL FANTASY CORAL GRAND REX, 25 février 2023 00:00, PARIS. DISTANT WORLDS MUSIC FROM FINAL FANTASY CORAL DISTANT WORLDS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 au 2023-02-25 14:45. Tarif : 49.9 159.9 euros. GRAND REX PARIS Paris . OVERLOOK EVENTS PRESENTE : (Lic. 2-1098676 & 3-1098677) FINAL FANTASY 35th Anniversary Distant Worlds: music from FINAL FANTASY Coral Les producteurs de Distant Worlds: music from FINAL FANTASY sont heureux de vous présenter le nouveau concert-évènement : FINAL FANTASY 35th Anniversary Distant Worlds: music from FINAL FANTASY Coral. Spécialement élaboré par Nobuo Uematsu lui-même, le programme de ce concert se présente sous la forme d’une célébration rétrospective monumentale du catalogue musical de FINAL FANTASY. C’est le chef d’orchestre Arnie Roth, vainqueur d’un GRAMMY Award, qui conduira un orchestre et chœur de 100 musiciens sur scène, accompagnés de vidéo HD exclusive venant des créatifs chez Square Enix. Nous sommes heureux d’annoncer que la compositrice de Final Fantasy XV, Yoko Shimomura, sera présente lors du concert. Les billets VIP permettent l’accès à la séance de dédicaces à la fin du concert, avec le chef d’orchestre Arnie Roth et la compositrice Yoko Shimomura.. DISTANT WORLDS Votre billet est ici. OVERLOOK EVENTS PRESENTE : (Lic. 2-1098676 & 3-1098677) FINAL FANTASY 35th Anniversary

Distant Worlds: music from FINAL FANTASY Coral Les producteurs de Distant Worlds: music from FINAL FANTASY sont heureux de vous présenter le nouveau concert-évènement : FINAL FANTASY 35th Anniversary Distant Worlds: music from FINAL FANTASY Coral. Spécialement élaboré par Nobuo Uematsu lui-même, le programme de ce concert se présente sous la forme d’une célébration rétrospective monumentale du catalogue musical de FINAL FANTASY. C’est le chef d’orchestre Arnie Roth, vainqueur d’un GRAMMY Award, qui conduira un orchestre et chœur de 100 musiciens sur scène, accompagnés de vidéo HD exclusive venant des créatifs chez Square Enix. Nous sommes heureux d’annoncer que la compositrice de Final Fantasy XV, Yoko Shimomura, sera présente lors du concert. Les billets VIP permettent l’accès à la séance de dédicaces à la fin du concert, avec le chef d’orchestre Arnie Roth et la compositrice Yoko Shimomura. Votre billet est ici.

Détails Heure : 00:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu GRAND REX Adresse 1, bd Poissonnière Ville PARIS Tarif 49.9-159.9 euros lieuville GRAND REX PARIS Departement Paris

GRAND REX PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DISTANT WORLDS MUSIC FROM FINAL FANTASY CORAL GRAND REX 2023-02-25 was last modified: by DISTANT WORLDS MUSIC FROM FINAL FANTASY CORAL GRAND REX GRAND REX 25 février 2023 00:00 Grand REX Paris

PARIS Paris